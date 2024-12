Coniugi trovati morti, la Procura attende gli esiti degli esami  

Il materiale prelevato nell’abitazione di via Ghibli e nell’auto dei due anziani sarà esaminato nei laboratori del Ris dei carabinieri, ma solo dopo aver avuto gli esiti delle analisi istologiche e tossicologiche dei campioni prelevati sui corpi di Marisa Dessì, 82 anni, e Luigi Gulisano di 79, trovati senza vita nell'appartamento del Quartiere del sole dopo l'allarme lanciato dalla figlia. Prima di cercare genericamente qualsiasi sostanza, infatti, è necessario avere un’idea chiara e precisa su cosa abbia ucciso i due coniugi, capendo se si sia trattato di un malore o di una intossicazione.

Stando alle prime indiscrezioni filtrate, i funghi recuperati nell’abitazione (quelli ancora presenti in dispensa o i resti rinvenuti nella spazzatura) sarebbero stati riconosciuti dagli esperti della Asl come commestibili, ma c’è da dire che per diventare tossici sarebbe bastato che fossero entrati in contatto con le spore di altri velenosi. Dunque prima di escludere del tutto l’ipotesi di un’intossicazione da funghi sarà necessario aspettare la relazione del medico legale Roberto Demontis e del tossicologo Giampiero Cortis, nominati dalla sostituta procuratrice Rossana Allieri. Quello che, però, appare certo è che sul corpo di entrambi non sia emerso dall’autopsia alcun segno di violenza. Non solo. L’ipotesi è che entrambi siano morti rapidamente, anche perché altrimenti è molto probabile che uno dei due, sentendosi male, avrebbe chiesto aiuto o chiamato i soccorsi.

RIPRODUZIONE RISERVATA