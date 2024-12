Coniugi morti, corpi sotto sequestro 

Quale sostanza ha provocato la morte dei coniugi Marisa Dessì, 82 anni, e Luigi Gulisano di 79? O hanno avuto un malore, praticamente insieme? E se dovesse essere stato un avvelenamento, come è potuto accadere? Sono soltanto alcune delle domande, per ora ancora senza risposte, del mistero di via Ghibli. A otto giorni dalla tragedia, i corpi dell’agente di commercio in pensione e della moglie sono ancora sotto sequestro: si attende l’esito delle analisi istologiche e tossicologiche sui campioni prelevati sui coniugi per capire se serviranno ulteriori esami. Poi i due figli Claudio e Davide, gli altri familiari e i tanti amici e conoscenti potranno dare l’ultimo saluto a una coppia molto unita nella vita e che ha trovato la morte insieme.

Il messaggio

Claudio Gulisano affida ai social il proprio dolore pubblicando una foto di una candela con la scritta: «manca poco a Natale, condividi questa candela in ricordo di chi passerà questo Natale in cielo». È stato lui giovedì 5 dicembre a trovare i suoi genitori: non riusciva a mettersi in contatto con loro, ha raggiunto la casa dove lui e il fratello sono cresciuti, e sul pavimento dello studio ha visto il papà e la mamma immobili. Ha subito dato l’allarme ma l’intervento del 118 è stato inutile: come stabilito dal medico legale, Roberto Demontis, la morte potrebbe essere avvenuta di mattina. Come stabilito subito, non c’era alcun segno di violenza sui corpi dei coniugi e la porta di casa non aveva tracce di scasso.

Punti interrogativi

Cosa è accaduto dunque nell’appartamento del palazzo di via Ghibli 5, al Quartiere del Sole? L’autopsia disposta dalla sostituta procuratrice Rossana Allieri non ha potuto stabilire le cause della morte. Ha ribadito l’assenza di segni esterni o interni di violenza, facendo emergere dei problemi all’apparato digerente. Queste criticità possono aver causato la morte della coppia? Oppure sono dovute alla loro età? E nel caso abbiano provocato il decesso, cosa potrebbe aver scatenato un problema così devastante? Decisivi potrebbero essere i riscontri istologici sui campioni di tessuto prelevati. E ci si è affidati al tossicologo Giampiero Cortis per chiarire se Luigi Gulisano e Marisa Dessì possano essere entrati in contatto con qualche sostanza letale di qualsiasi genere, sia alimentare o ambientale.

Le indagini

Ovviamente per svolgere tutti questi accertamenti è stato aperto un fascicolo contro ignoti. I carabinieri della stazione di San Bartolomeo e quelli del reparto operativo della compagnia di Cagliari hanno sentito parenti e conoscenti per ricostruire il contesto familiare della coppia, i rapporti di amicizia e di conoscenza, ma anche eventuali problematiche. Inoltre gli esperti dei Ris hanno effettuato una serie di prelievi dalla casa messa sotto sequestro insieme all’auto degli anziani: scatole di farmaci, cibo, altri contenitori e bottiglie. Verrà analizzato tutto nei laboratori. La prima ipotesi, quella di un avvelenamento da funghi (raccolti qualche giorno prima e consumati dai due forse mercoledì), sarebbe meno probabile perché quelli ritrovati sarebbero stati riconosciuti dagli esperti della Asl come commestibili. Ma per diventare tossici sarebbe bastato che fossero entrati in contatto con le spore di altri velenosi. Insomma il mistero resta fitto. Probabilmente i coniugi sono morti rapidamente perché nessuno dei due ha chiesto aiuto o dato l’allarme. Particolare anche la posizione dei corpi sul pavimento. Un altro elemento che infittisce il giallo su quanto accaduto nell’appartamento.

RIPRODUZIONE RISERVATA