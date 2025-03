Coniglio morto davanti a casa: «Basta con le intimidazioni» 

Un coniglio decapitato è il macabro messaggio trovato domenica mattina da Donatella Ritzu davanti al cancello di casa, in località Rombi a Carloforte. Il secondo avvertimento in pochi giorni, dopo le quattro ruote squarciate alla sua auto parcheggiata dentro la sua proprietà. Secondo la donna l’autore della duplice intimidazione è lo stesso. «Dietro questo gesto c’è la stessa mente del precedente episodio – commenta Donatella Ritzu – trovarsi un coniglio morto davanti al cancello di casa è un fatto gravissimo. Ho già segnalato la cosa ai carabinieri, ai quali avevo già presentato denuncia per le gomme squarciate. Nei prossimi giorni formalizzerò la denuncia anche per quello che è successo ieri. Se l’intento è quello di zittirmi, è stato ottenuto l’effetto contrario: voglio che tutti sappiano cosa è successo, a quale punto siamo arrivati». Per Donatella Ritzu i problemi sono cominciati una decina di giorni fa, quando la sua auto e quella di Mariano Froldi sono state prese di mira, con lo squarcio delle gomme avvenuto la stessa notte in due punti diversi dell’isola. «Abbiamo in comune l’esserci esposti sui social sull’invasione dei cinghiali», dice Ritzu. Per lei domenica un altro messaggio: un coniglio straziato, all’interno di una busta lasciato davanti al suo cancello. Ferma condanna dall’amministrazione comunale. «Chiunque sappia qualcosa, parli – ha detto il sindaco Stefano Rombi – se le indagini dei carabinieri porteranno frutti, il Comune si costituirà parte civile».

