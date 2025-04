Coni, la resa di Malagò 

«I conti sono ok, abbiamo portato due Olimpiadi, i risultati sportivi sono stati straordinari e abbiamo prestigio internazionale, ma siamo arrivati oggi e prendo atto che non è giusto avere un mandato in più per completare quel percorso iniziato quando l'Italia era ridotta male e dopo aver ricostruito la nostra credibilità»: così Giovanni Malagò, in Consiglio Nazionale Coni, ha parlato a proposito della sua impossibilità a ricandidarsi. «La risposta per cui non si è potuta fare un'eccezione è sempre stata è: “c'è una legge” e io mi inchino alla legge, ma deve restare tale sempre. Invece negli ultimi anni è cambiata due volte», ha aggiunto in tono polemico.

Ecco la torcia

Intanto è stata presentata (all'Expo di Osaka) la torcia olimpica di Milano Cortina 2026 che, come ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, porta un «forte messaggio di pace» in un momento in cui «ai confini dell'Europa si combattono due guerre». Custode della Fiamma che gli antichi Greci credevano fosse stata rubata agli dei e donata agli uomini da Prometeo, simboleggia la speranza di vedere «arrivare la luce a Mosca e a Kiev, a Tel Aviv e a Gaza». «Per la prima volta nella storia», ha sottolineato la campionessa paralimpica Bebe Vio in collegamento da Milano, «vuole comprendere tutti». È stata immaginata da Eni e Versalis, partner dei Giochi invernali del prossimo anno, che per realizzarla hanno scelto lo Studio Carlo Ratti Associati e Cavagna Group. A Osaka c’erano due tedofore d'eccezione come Carolina Kostner e Martina Caironi, in mano una fiaccola blu e una dorata, colori che raccontano il viaggio e la speranza ispirati alle sfumature del cielo e alle montagne di luce. Giovanni Malagò, presidente del Coni e della Fondazione Milano Cortina 2026, prenderà la torcia il 26 novembre a Olimpia. Il 4 dicembre sarà al Quirinale, dopo un giro di qualche giorno in Grecia, e il 6 dicembre partirà dallo Stadio dei Marmi per toccare tutte le province italiane e arrivare il 6 febbraio a Milano. Un «gigantesco giro d'Italia, una maratona iconica» per 10 mila tedofori attraverso le nostre bellezze naturali e artistiche, che transiterà anche in Sardegna il 13 e 14 dicembre prossimi.

