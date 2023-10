Congresso Radicale, ci sarà Zuncheddu 

Beniamino Zuncheddu, il pastore di Burcei condannato all’ergastolo perché ritenuto autore di un triplice omicidio del gennaio 1991 sulle montagne di Sinnai, parteciperà al Congresso del partito Radicale a Roma da venerdì a domenica. Il via libera è arrivato dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari su richiesta di Mauro Trogu, avvocato del detenuto, e Irene Testa, tesoriera dei Radicali e garante dei detenuti in Sardegna. Radio Radicale ha trattato il caso più volte portandolo all’attenzione nazionale e organizzando i sit-in davanti alla Corte d’appello della Capitale dove è in corso il processo di revisione che punta, nelle intenzioni di legale e parenti del detenuto, a dimostrare l’estraneità del pastore alla strage. Zuncheddu sarà intervistato sabato, parlerà anche l’avvocato Trogu e interverrà Francesco Paolo Sisto, sottosegretario alla Giustizia. Proprio domani a Roma si terrà la seconda udienza con testimoni nel processo di revisione.

