Congresso Pd, eletti i vertici provinciali  

Il Pd ha rinnovato gli organismi dirigenti dell’assemblea provinciale. Nella sede di via Trieste si è svolto il congresso che ha eletto Valentino Carta, Nanni Fancello, Valerio Tola, Marco Carta, Francesco Zucca, Alessandra Carta, Maria Laura Carta, Giulio Mereu, Franca Brotzu, Giovanni Deiana, Carlo Prevosto, Francesca Zidda, Giovanni Mossa, Antonella Canu, Tonino Rocca, Marco Ventroni, Antonio Ladu, Romina Cambedda, Giovanni Floris, Raffaele Madras, Francesca Mesina, Michele Piras, Franca Piga, Tore Cossu, Maria Antonietta Deriu, Dina Liana Ghisu e Laura Mura. I membri di diritto sono Roberto Deriu, Franco Corosu, Natascia Demurtas, Peppino Pirisi, Daniela Forma e Ivana Dettori. La commissione garanzia è composta da Tonino Loi, Elena Carta e Bastiana Camboni.

«Siamo pronti ad affrontare le nuove sfide - dice Marilisa Marongiu, presidente -. Dopo un periodo di riorganizzazione, ripartiamo con una serie di iniziative per rafforzare la presenza del partito a livello locale e permettere più partecipazione dei cittadini. Vogliamo costruire un partito che rappresenti in modo efficace gli interessi di tutti». «Il partito è in una importante fase di espansione - dice Giuseppe Ciccolini, segretario provinciale -. Siamo soddisfatti dei 4 nuovi circoli, sono una preziosa risorsa».

