Il Senato si chiama solo così, non Senato dei senatori. Allora perché il Congresso dei deputati non si deve chiamare Congresso? È la tesi di partenza che ha spinto i parlamentari, uomini e donne, della sinistra spagnola a proporre in una riforma costituzionale il cambio del nome della camera bassa. I socialisti e gli esponenti di Sumar, l’alleanza della sinistra, hanno intenzione di realizzare importanti cambiamenti su uguaglianza e inclusione.