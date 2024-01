Congiu a 5 Stelle, FdI a confronto 

Gianluca Congiu è tra i promotori della lista del Movimento 5 Stelle in Ogliastra.

È lo stesso vicesindaco di Girasole, che ha guidato la comunità per due consiliature di fila, a confermare l’indiscrezione trapelata negli ultimi giorni. «Sto seguendo il M5S a supporto di Alessandra Todde», dichiara Congiu, candidato nel 2019 con il Partito dei sardi quando raccolse 811 preferenze. Non è neppure da escludere che sarà proprio l’amministratore di 48 anni il candidato. «Sulla candidatura - glissa Congiu, vicino al gruppo A Innantis di Franciscu Sedda - si deciderà nei prossimi giorni. Ci sono tre, quattro nomi, tra uomini e donne. Stanno e stiamo valutando». Forza Italia cerca di definire il quadro delle candidature. Tanto che, ieri, Ugo Cappellacci è stato in Ogliastra per fare il punto della situazione.

Il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Sardegna ha avuto un lungo confronto anche con Angelo Stochino, sindaco di Arzana, suo consigliere ai tempi della legislatura tra il 2009 e il 2014. Ore frenetiche per i forzisti, alla ricerca soprattutto del candidato maschile, anche perché sulla quota rosa restano alte le quotazioni di Elisabetta Piroddi. Resta ancora incerta la partita in Fratelli d’Italia, anche se il binomio Giorgio Todde-Simona Demurtas sembra resistere.

Ma servono chiarimenti prima di mettere nero su bianco, a tal punto che per metà settimana prossima è stato convocato il coordinamento provinciale, chiamato a placare qualche più di qualche rammarico interno. Infine, assume sempre più concretezza l’ipotesi di Mimmo Lai candidato con il Psi a sostegno di Alessandra Todde. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA