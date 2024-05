“Congelati” 125mila euro per i gettoni 

Per ora è un impegno di spesa, da ritoccare eventualmente. Il Comune impegna 125mila euro per far fronte al pagamento dei gettoni di presenza a favore dei componenti dell’Assemblea civica per la partecipazione alle riunioni di Consiglio e a quelle delle commissioni nell’anno in corso. La somma, ovviamente, non coprirà l’intero importo, ma solo l’adeguamento dell’indennità introdotto lo scorso anno dalla Finanziaria regionale che ha portato i gettoni per i consiglieri comunali, nella fascia demografica compresa tra 30mila e 60mila abitanti, da 60 a 100 euro lordi. Nel documento, infatti, veniva specificato che «agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili nel bilanci comunali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale». L’eccedenza, insomma, anche in virtù del numero di convocazioni di Consigli e parlamentini è a carico delle casse municipali.

Lo scorso anno la Regione ha stanziato per il funzionamento dell’Assemblea civica di piazza Eleonora 331mila euro, ai quali il Comune ha sommato altri 159mila euro. Resta da capire un particolare non proprio a margine: il finanziamento regionale verrà confermato anche per l’anno in corso o la nuova Giunta Todde introdurrà qualche modifica? ( m. g. )

