L’ex vicepresidente americano Mike Pence si qualifica per il primo dibattito fra i candidati repubblicani alla Casa Bianca in calendario il 23 agosto. Pence ha raggiunto la soglia dei 400.000 finanziatori singoli, l’ultimo requisito che non aveva ancora soddisfatto per avere le carte in regola per il primo confronto televisivo. Per Pence è un traguardo importante che arriva al termine di settimane di attacchi da parte del suo ex boss Donald Trump.