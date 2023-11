Confronto tra esperti sugli abiti di un tempo 

Nell’ambito della mostra “Is Pannus de is Bisaius”, organizzata dall’associazione folk culturale Su Idanu, è in programma un convegno sugli abiti tradizionali di un tempo. Appuntamento venerdì alle 16 in via Perra 3. Interverranno Lucio Carboni, presidente di Su Idanu, Aldo Cinus, cultore di tradizioni popolari, Ignazio Sanna e Cristiano Cani, studiosi di tradizioni popolari. L’ingresso è gratuito, così come la visita alla mostra, aperta fino al 18 novembre, dalle 16.30 alle 20 (sabato e domenica 9.30-12.30).

