Confronto sullo spopolamento, la proposta cade nel vuoto 

I dati di Gonnosfanadiga parlano chiaro: nel giro di due generazioni il paese potrebbe perdere oltre la metà dei suoi abitanti. Le cause di questi dati tragici sono da ricercare nel calo delle nascite, nel numero basso di immigrati e nell’eccessiva emigrazione da parte dei giovani.

Dalla minoranza il consigliere Sisinnio Zanda ha avanzato alcune proposte: «La perdita costante di abitanti è l’annuncio della morte del nostro paese. Qualora dovessero continuare a esserci poche nascite le scuole potrebbero risentirne e i nostri giovani potrebbero dover andare fuori paese già alle elementari. Per non parlare di cosa accadrebbe in ambito sanitario e alle attività. Propongo un incontro tra amministratori, imprenditori e associazioni per trovare insieme qualche soluzione affinché i giovani rimangano nel nostro paese e chi decide di mettere su famiglia venga in qualche modo aiutato e supportato da tutti per aumentare la natalità».

La proposta però pare non entusiasmare il sindaco Andrea Floris: «Non ho tempo da perdere. Il nostro paese sta seguendo il trend della Sardegna: spopolamento e crisi delle nascite riguardano tutti i centri piccoli e medi dell’Isola. A Gonnosfanadiga ci sono molte problematiche su cui stiamo lavorando: sono quelle per cui l’amministrazione può realmente fare qualcosa, e tra queste non compare la diminuzione della popolazione poiché su quel fronte siamo impotenti».

