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L’incontro.
11 novembre 2026 alle 01:08

Confronto sulla sicurezza nei porti sardi 

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Rafforzare la sicurezza nei nove porti sardi, dove convivono traffico passeggeri, trasporto merci e movimentazione di prodotti petroliferi. È stato questo il tema centrale dell’incontro tra il nuovo direttore regionale dei Vigili del fuoco, Francesco Orrù, e il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, Domenico Bagalà, nella sede cagliaritana dell’AdSP.

Al centro del confronto le criticità legate alla presenza simultanea di grandi navi, migliaia di crocieristi e mezzi pesanti, soprattutto durante la stagione estiva, quando i traffici raggiungono i livelli più elevati. Particolare attenzione è stata dedicata alle navi Ro-Pax, che assicurano i principali collegamenti marittimi dell’Isola trasportando passeggeri, automobili e camion. Le operazioni di imbarco e sbarco, concentrate in tempi ristretti e spazi condivisi, richiedono interventi rapidi e un coordinamento costante tra gli operatori.Un altro tema riguarda la movimentazione dei prodotti petroliferi e raffinati, soprattutto nello scalo di Sarroch, dove sono necessari elevati standard di prevenzione e gestione dei rischi.

L’incontro è servito anche a rilanciare la collaborazione tra Vigili del Fuoco, Capitanerie e operatori portuali per il coordinamento dei piani di emergenza. «Sulle stesse banchine convivono passeggeri, mezzi pesanti e prodotti energetici: una complessità che richiede prevenzione, pianificazione e capacità di risposta immediata», ha sottolineato Bagalà. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione attraverso piani condivisi, esercitazioni congiunte e formazione.

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