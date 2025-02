Confronto sul comparto unico 

Si parlerà anche del nodo del comparto unico regionale nel dibattito organizzato dal sindacato Ugl Sardegna per domani a Cagliari, alle 10 nella sala convegni del Caesar's Hotel (via Darwin 2). Il convegno, intitolato “Il ruolo degli enti locali per lo sviluppo del territorio”, farà il punto su molte problematiche relative al personale in servizio nei Comuni, a partire dalla annosa vertenza sull’ipotesi di equiparazione dei contratti dei dipendenti comunali a quelli della Regione.

Alla tavola rotonda sul tema, moderata dal giornalista Fabio Meloni, interverranno l’assessore regionale degli Enti locali e Urbanistica, Francesco Spanedda, il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, e i consiglieri regionali Paolo Truzzu e Alberto Urpi, oltre a Ornella Petillo (segretario nazionale Ugl Autonomie), Maurizio Muretti (segretario regionale Ugl Sardegna), Francesco Cabras (segretario regionale Ugl Autonomie) e Andrea Geraldo (segretario Ugl Cagliari).

