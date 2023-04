Confronto su autonomia differenziata 

Dopo la pausa per le festività pasquali la politica si confronterà con temi al centro del dibattito legato all’autonomia differenziata delle Regioni, disegnata dal Governo.

“Regionalismo differenziato e insularità” è il tema di un incontro in programma a Nuoro il prossimo 13 aprile con una riflessione che parte da due domande fondamentali: «Che effetti ci saranno sull’uguaglianza dei cittadini? Che ne sarà della specialità della Sardegna?».

Si confronteranno su questi temi Alessandra Todde, parlamentare del Movimento Cinque Stelle, Aldo Berlinguer, docente dell’università di Cagliari, e Antonello Menne, avvocato e docente all’Università cattolica di Milano. Coordinerà l’incontro Sebastian Cocco, avvocato, presidente del Consiglio comunale di Nuoro ed esponente del movimento “Italia in Comune” che organizza l’evento. «Sarà il primo di una serie di incontri pubblici che Italia in Comune organizzerà nelle prossime settimane su temi di grande interesse per i sardi», annuncia Cocco. E aggiunge: «Gli effetti negativi dell’autonomia differenziata annullano di fatto la specialità della Sardegna e neutralizzano i benefici del principio costituzionale di insularità».

L’appuntamento è all’ExMè, in piazza Mameli, alle ore 18 del 13 aprile.

