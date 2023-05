Confronto pubblico all’Iti tra i quattro candidati a sindaco 

Il 19 maggio alle 19. Giorno e ora del confronto pubblico fra i quattro aspiranti alla carica di sindaco di Tortolì. Sarà l’aula magna dell’Iti a ospitare il dibattito promosso dal comitato di quartiere di Monte Attu.

I quattro sfidanti sono attesi insieme ai rispettivi candidati consiglieri per un confronto con la popolazione che, il 28 e 29 maggio, è che chiamata alle urne per esprimere il successore di Massimo Cannas, la cui amministrazione è arrivata al capolinea il 24 gennaio con un anno e mezzo d’anticipo rispetto alla conclusione naturale del mandato.

Chi aspira a governare la cittadina nel prossimo quinquennio avrà la possibilità di illustrare il programma ed eventualmente rispondere alle domande della platea in un mini dibattito. Quattro le liste in campo. “Cambiamo insieme” di Franco Pili è abbinata al numero 1, seguono la numero 2 “Nuove rotte per Tortolì-Arbatax” (Marcello Ladu), la numero 3 “Obiettivo 2030” (Fabrizio Porrà) e la numero 4 “Libera Tortolì” (Lara Depau). La campagna elettorale è nel vivo, con i 64 aspiranti consiglieri guidati dai loro leader impegnati nella caccia ai consensi.

