Confronto in piazza fra aspiranti sindaci 

I tre candidati a sindaco a confronto: un faccia a faccia pubblico, in piazza, per confrontarsi apertamente sulle urgenze di Assemini e sulle ricette per affrontarle, e provare a convincere i cittadini ad andare alle urne per scegliere il nuovo Consiglio comunale e il prossimo primo cittadino.

A lanciare il guanto di sfida agli avversari politici è Diego Corrias, assessore in entrambe le giunte targate Movimento cinque stelle: una candidatura, la sua, all’insegna della continuità ma con alleati nuovi. Il più grosso è il Pd, che però deve cercare di ricucire con uno dei circoli cittadini che non ha digerito l’alleanza né la decisione, da parte del segretario cittadino Antonio Caddeo, di rinviare il congresso a dopo il voto. I più recenti? Possibile e Verdi, per un “campo progressista” in chiave asseminese.

Doppio sì

«Facciamo un confronto pubblico», propone dunque Corrias. E incassa due sì dagli avversari.

«Non vedo l’ora», gli risponde Mario Puddu, primo grillino a conquistare la fascia tricolore della cittadina, dieci anni fa, e orgoglioso di aver lasciato l’ufficio da sindaco, a fine mandato, con indici di gradimento altissimi: Assemini, sottolinea, fu l’unico comune sopra i 15 mila abitanti in Italia a confermare un’amministrazione pentastellata. Tutto bene, se non fosse che a succedergli fu Sabrina Licheri, con cui poi si consumò una rottura disastrosa. Ora, da senatrice, l’ex sindaca benedice la candidatura a sindaco di Corrias e Puddu è (anche se non ancora ufficialmente) fuori dal Movimento. Fra ex grillini, nei giorni scorsi, scambio di battute al vetriolo. Puddu punta al Municipio a capo di una coalizione civica (né di destra né di sinistra, sottolinea lui) di cui fanno parte, oltre a una sua lista, anche gli esponenti locali di partiti di centro storicamente inclusi nelle coalizioni di centrodestra (Udc, Riformatori sardi, Sardegna 20Venti e Fortza Paris).