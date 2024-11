Confronto in aula tra il sindaco e i liceali del Lussu 

Un corteo studentesco di protesta contro la nuova destinazione degli spazi scolastici, si è trasformato in una lezione di democrazia con partecipazione attiva dei manifestanti. Sindaco e Giunta di Sant’Antioco hanno accolto i ragazzi nella sala del Consiglio comunale e ne è scaturito un dibattito aperto.

La manifestazione

«È stata una bella giornata di protesta e democrazia - ha detto lo studente Giacomo Locci - abbiamo messo tanto impegno nell'organizzazione e siamo felici della grande partecipazione. Speriamo sia l'inizio di un confronto tra le parti che fino ad ora non c'è stato. Siamo disponibili a studiare soluzioni giuste e ponderate. Noi non ci fermiamo». Si pensava che l’incontro potesse esserci solo con una delegazione, ma di fronte alla richiesta degli studenti, il sindaco non si è tirato indietro. «Credo che sia stata una occasione proficua di confronto con il mondo della scuola - ha detto Ignazio Locci - e in particolare con i ragazzi che hanno espresso perplessità sulle nostre scelte di razionalizzazione degli immobili. Credo che sia stato giusto ascoltarli e tenere conto dei loro suggerimenti. La delibera resta e anche il percorso tracciato, ma valuteremo accorgimenti migliorativi».

Il dibattito

I rappresentanti hanno posto domande in una sala gremita come non si vedeva da tempo. «La scuola non si tocca, tanto meno si può negare il diritto ad un istruzione completa e efficiente - ha detto Antonella Fanelli - la chiusura di un plesso porterebbe all'inizio della fine soprattutto per l'indirizzo artistico, unica sede presente nel basso Sulcis». «Un incontro prezioso perché abbiamo espresso la nostra opinione - ha aggiunto Vittoria Fadda - siamo pronti a continuare il dialogo con sindaco e Giunta, ma rimaniamo sulla nostra opinione». L’amministrazione ha racconatto agli studenti la ricerca vana di un dialogo con la scuola: «Da due anni - ha detto il sindaco Locci - chiediamo risposte alla richiesta di spazi condivisi e di apertura della scuola alle associazioni e alla scuola civica di musica, ma dalla dirigenza scolastica non arrivano risposte». Ieri la risposta è arrivata: «Io per prima e in diverse occasioni ho richiesto un tavolo tecnico per valutare l'utilizzo degli spazi salvaguardando prioritariamente il diritto allo studio dei ragazzi in ambienti strutturati e organizzati sulla base delle rinnovate esigenze didattiche - ha detto la dirigente Tiziana Meloni - il senso di responsabilità connaturato al mio ruolo istituzionale mi suggerisce in questo momento di evitare pubbliche polemiche e di puntare direttamente alla risoluzione dei problemi, nell’interesse esclusivo della comunità scolastica che rappresento».

