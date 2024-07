Confronto con gli operatori del mercato 

Dopo meno di due settimane dal sopralluogo al mercato provvisorio in via Sant’Alenixedda, il sindaco Massimo Zedda ha incontrato i rappresentanti degli operatori del mercato di San Benedetto. Durante la visita alla struttura provvisoria sono giunti numerosi suggerimenti da parte di chi, al mercato, lavora ogni giorno.

Altri incontri sono già in programma nelle prossime settimana e durante il mese di settembre. I rappresentanti del Comune vedranno quelli degli operatori del mercato per discutere il progetto del nuovo intervento sull’edificio in via Cocco Ortu. In calendario altre tre visite al mercato provvisorio con le diverse categorie (pesce, carni, frutta e verdura, altre attività) di attività presenti. Zedda vuole incontrare anche i rappresentanti delle associazioni di categoria e i titolari delle attività presenti nel quartiere di San Benedetto. Poi, come da tradizione, il sindaco sentirà i cittadini.

L’interesse del Comune, ribadisce Zedda, è rendere partecipi il più alto numero possibile di cittadini sui progetti del Comune e soddisfare le esigenze degli operatori economici: quelli del mercato e anche gli altri, titolari di negozi. «Oggi lavoriamo per garantire la migliore continuità lavorativa, da domani per sostenere il nuovo mercato di San Benedetto per un ulteriore sviluppo e crescita economica».

