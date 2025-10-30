Confronto Comune-agricoltori sulle strade di campagna 

Le condizioni delle strade di campagna, i lavori in corso e i futuri interventi sulla viabilità rurale: se ne è parlato mercoledì sera nell’aula consiliare a Samassi, in un faccia a faccia tra amministrazione comunale agricoltori. Nonostante i temi di grande interesse, alla riunione presieduta dal vicesindaco Giacomo Onnis hanno però partecipato in pochi.

Onnis ha fornito aggiornamenti sul ponte, dove un restringimento di carreggiata impedisce il passaggio ai mezzi agricoli di grandi dimensioni: «La ditta Irpinia – ha spiegato – si è impegnata ad arretrare i blocchi in calcestruzzo entro poche settimane, così da consentire il transito anche ai trattori più grandi». L’Enas sta invece completando la manutenzione delle recinzioni lungo il canale riparatore Sud Est-1° tronco, con l’installazione di reti metalliche su sei ponti per migliorarne la sicurezza. Proseguono inoltre i lavori di pulizia dei corsi d’acqua: rio Cireddu, rio Filixi e rio Estius.

Il tema più discusso è stato però il comportamento di alcuni agricoltori poco attenti: irrigazioni che bagnano la strada, coltivazioni troppo vicine all’asfalto e altre disattenzioni che danneggiano la viabilità. Si valuta l’introduzione di sanzioni: gli introiti verrebbero reinvestiti nella manutenzione. «Bisogna far capire alle aziende che il rispetto porta vantaggi anche a loro», commenta Matteo Frau, presidente della Collettiva. Il Comune parteciperà al nuovo bando regionale sulla viabilità rurale per intervenire sulle strade in condizioni più critiche.

