Iglesias.
16 novembre 2025 alle 00:20

«Confratelli da 409 anni, aspettiamo i giovani» 

Oggi l’antica Arciconfraternita del Santo Monte celebra la sua ricorrenza solenne 

Rendere la propria vita una vera e propria missione d'amore. È questa la scelta di chi decide di entrare nella famiglia dell’Arciconfraternita del Santo Monte della Vergine della Pietà. Una scelta che vede sempre meno giovani e oggi, che si festeggiano i 409 anni di questo antico sodalizio, sembra il giorno giusto per fare un appello ai ragazzi: «Avvicinatevi all’Arciconfraternita, sarà un percorso che vi riempirà di amore e soddisfazione».

La missione

Sono le parole di Giacomo Orrù, 77 anni, di Iglesias, il più anziano fra i confratelli, autentica memoria storica della antica confraternita che venne fondata nella cittadina medioevale nel lontano 1400 e che lo ha accolto il 6 aprile del 1979. «Oggi per noi è una data data molto importante perché fu proprio il 16 Novembre del 1616 che la confraternita venne elevata al rango di Arciconfraternita. Da allora sono trascorsi 409 anni e l’impegno del gruppo si è profuso in città con molte attività, soprattutto dedicate ai più poveri seguendo sempre l’antica regola del silenzio. «Lavoriamo nel silenzio e nella riservatezza – racconta Giacomo Orrù - seguiamo la legge delle antiche scritture, e facciamo il modo che quanto fa la mano destra non lo sappia la mano sinistra. Purtroppo tocchiamo con mano situazioni di autentico disagio economico e sociale e non si registrano delle flessioni in questa triste situazione».

I ricordi
Giacomo Orrù, ha vissuto l' arte, la devozione e la storia della Arciconfraternita sin da bambino: «Ricordo con grande amore quando la mia nonna mi portava alle Processioni della Settimana Santa. Ricordo che i Germani mi facevano una grande paura. Ero piccolo e gli vedevo passare a pochi passi da noi così imponenti con i loro abiti. Allora io mi nascondevo vicino alla nonna. Non avrei mai pensato un giorno di potere essere acconto nell’Arciconfraternita». Fra le emozioni più profonde l’incontro con Papa Francesco, nel 2016, quando l’Arciconfraternita celebrò i suoi quattrocento anni: «Fu una grande emozione - ricorda - allora io ero Conservatore. Papa Francesco mi strinse la mano e ebbi l’opportunità di dialogare con lui. Ancora oggi mi commuovo tanto fu grande quella emozione». I sentimenti che vivono nell’Arciconfraternita sono molti, ma indubbiamente la pietà è al centro delle sue numerose opere di bene. Nella tradizione e nella storia, l’Arciconfraternita si distingue per una grande amore legato al tramandare gli antichi riti della Settimana Santa. L’appello profondo lanciato ai più giovani è quello di «riscoprire l'amore e l’emozione di ripercorrere insieme la storia e le tradizioni più antiche».

