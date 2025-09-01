“Confiteor” di Bonifacio Angius oggi alla prova di fuoco del pubblico 

Ieri la proiezione ufficiale in anteprima nella Sala Laguna, oggi alle 13 la proiezione aperta al pubblico, sempre in Sala Laguna. All’ottantaduesimo Festival del Cinema di Venezia irrompe Bonifacio Angius che per la sezione collaterale “Giornate degli Autori-Notti veneziane” è presente con il film “Confiteor-come scoprii che non avrei fatto la rivoluzione”. Si tratta del quarto lungometraggio del regista sassarese che conferma la sua originalità autoriale, il film più lungo e travagliato come realizzazione e il più personale, non solo perché Bonifacio Angius è anche attore insieme al figlio Antonio.

«“C'è anche la storia della mia infanzia, c'è anche mio padre, ma non è un film autobiografico. C'è il dramma ma anche momenti da commedia, a differenza dei miei film precedenti. Ci sono gli esseri umani completi, crudi, con i loro aspetti positivi e quelli negativi: violenza e tenerezza, cinismo e fragilità, rabbia e ironia, amore e perdono». Le immagini sono state girate non solo in Sardegna, ma anche a Roma e in Polonia.

Nel cast di “Confiteor” Edoardo Pesce, Giuliana De Sio, Geppi Cucciari, Simonetta Columbu e Massimiliano Nocco. Il regista sassarese, anche autore del soggetto, si è avvalso di Luigi Frassetto per la colonna sonora, come accaduto nel precedente “I Giganti”.

