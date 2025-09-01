VaiOnline
Mostra del Cinema/2.
02 settembre 2025 alle 00:27

“Confiteor” di Bonifacio Angius oggi alla prova di fuoco del pubblico 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ieri la proiezione ufficiale in anteprima nella Sala Laguna, oggi alle 13 la proiezione aperta al pubblico, sempre in Sala Laguna. All’ottantaduesimo Festival del Cinema di Venezia irrompe Bonifacio Angius che per la sezione collaterale “Giornate degli Autori-Notti veneziane” è presente con il film “Confiteor-come scoprii che non avrei fatto la rivoluzione”. Si tratta del quarto lungometraggio del regista sassarese che conferma la sua originalità autoriale, il film più lungo e travagliato come realizzazione e il più personale, non solo perché Bonifacio Angius è anche attore insieme al figlio Antonio.

«“C'è anche la storia della mia infanzia, c'è anche mio padre, ma non è un film autobiografico. C'è il dramma ma anche momenti da commedia, a differenza dei miei film precedenti. Ci sono gli esseri umani completi, crudi, con i loro aspetti positivi e quelli negativi: violenza e tenerezza, cinismo e fragilità, rabbia e ironia, amore e perdono». Le immagini sono state girate non solo in Sardegna, ma anche a Roma e in Polonia.

Nel cast di “Confiteor” Edoardo Pesce, Giuliana De Sio, Geppi Cucciari, Simonetta Columbu e Massimiliano Nocco. Il regista sassarese, anche autore del soggetto, si è avvalso di Luigi Frassetto per la colonna sonora, come accaduto nel precedente “I Giganti”.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca.

Fallisce l’assalto, caccia ai banditi

Sulla 387, a Sant’Andrea Frius, nel mirino un portavalori 
l Montisci, Serreli
Energia

I 273 sindaci anti-speculazione: «Tutta l’Italia è sotto attacco»

La lotta contro l’assalto di pale e pannelli diventa comitato nazionale 
Alessandra Carta
Regione

Da Comandini a Lai Il Pd insiste: «Sanità, dobbiamo fare di più»

Conto alla rovescia per la staffetta ma forse slitta l’assemblea del 12 
Roberto Murgia
Criminalità

Fallisce l’agguato al portavalori

Camion e auto in fiamme sulla 387, caccia ai rapinatori armati in fuga 
Raffaele Serreli
Sant’Andrea Frius.

Mitra puntato in faccia a un trasportatore

Salvatore Montisci
Conti pubblici

Deficit sotto il 3% già nel 2026 La Bce: sforzi seri

Manovra, il Governo accelera Scuola: verso il bonus libri 
Choc a Milano

Trascinata nei cespugli e stuprata

Diciottenne aggredita alla stazione mentre prendeva il treno per rincasare 