Confiscati  orate, pesci spada e duemila ricci 

Blitz del nucleo di Polizia amministrativa e commerciale della Polizia locale e degli uomini della Capitaneria di porto in un circolo privato cittadino che esercitava anche attività di ristorazione. Accertate numerose irregolarità e violazioni amministrative. L’operazione rientra nelle attività di ispezione e controllo per contrastare gli illeciti sulla commercializzazione e somministrazione di prodotti ittici. La Guardia Costiera ha redatto verbali per un totale di 3.500 euro per l’immissione sul mercato di circa duemila ricci senza che il prodotto fosse transitato – come previsto dalle norme – in un centro di spedizione autorizzato (a Cagliari è quello di Santa Gilla) a garantire la tracciabilità di questi “frutti di mare”. Sequestrati inoltre quaranta chili di merce proveniente dalla pesca e dall’acquacoltura tra cui orate, spigole, pesce spada. Il prodotto ittico, per un totale di 160 chili, è stato confiscato ed i ricci sono stati rigettati in mare in quanto ancora in vita. La Polizia Locale ha accertato violazioni inerenti la somministrazione di alimenti preparati da parte di esercizio non aperto al pubblico ed ha irrogato sanzioni per cinquemila euro.

Le operazioni rientrano nell’ambito delle attività poste in essere congiuntamente dalla Polizia Locale e dalla Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Cagliari rispettivamente ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni legislative che regolano il commercio e la somministrazione e tutela della salute dei consumatori, dell’ambiente marino e delle specie pescate.

RIPRODUZIONE RISERVATA