Confiscati ai Casamonica ville e preziosi per 3 milioni 

Roma. Ville e gioielli per oltre 3 milioni. Dopo la sentenza della Cassazione dei giorni scorsi diventa definitiva la confisca ai danni del 75enne Giuseppe Casamonica e del figlio Guerrino detto Pelè. Tra i beni confiscati gioielli, argenteria, la sfarzosa villa in via Roccabernarda (affidata all’azienda pubblica di servizi Asilo Savoia) e la residenza storica dei Casamonica di via Flavia Demetria (affidata alla Fondazione Pangea Onlus). Nella lista anche una villa a Monterosi (Viterbo), assegnata per finalità sociali a quell'amministrazione comunale. Il sequestro dei beni risale al 16 giugno 2020, in concomitanza con l’esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 20 aderenti al clan per usura ed estorsioni.

