Confisca definitiva per tre ville abusive 

Il fatto che fosse un’area agricola sottoposta a vincolo paesaggistico, evidentemente, non ha fermato i proprietari dei terreni che hanno fatto realizzare tre villette nella zona di Schirriolu. Ma ora, dopo dodici anni dall’inizio della vicenda, il Tribunale di Cagliari ha scritto la parola finale, stabilendo, con sentenza definitiva la confisca delle tre ville di lusso.

La vicenda è cominciata nel 2012 quando il Corpo forestale aveva accertato la costruzione di questi tre edifici in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico secondo il Ppr e nella quale era consentita solo la realizzazione di immobili asserviti ad attività agricola. L’anno dopo il Gip del Tribunale di Cagliari, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto il sequestro preventivo degli immobili. I reati contestati includevano la lottizzazione abusiva e la violazione paesaggistica.

Il processo si è concluso in primo grado nel marzo 2018, con la condanna di tutti gli otto imputati (proprietari, costruttori, progettisti, tecnici e dirigenti comunali). Nei gradi di giudizio successivi, è intervenuta la prescrizione per i reati contestati. Ma la prescrizione non ha riguardato i beni sottoposti a sequestro preventivo. Per il reato di lottizzazione abusiva, la legge prevede comunque la confisca dei beni, che diventano a disposizione dell'autorità giudiziaria. Qualora non vengano acquisiti per pubblica utilità dall'Ente locale, gli immobili saranno destinati alla demolizione.

RIPRODUZIONE RISERVATA