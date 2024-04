Confini fantasma, caso in Procura 

Non solo il centro di compostaggio che nasce a pochi metri dalle sponde di un ruscello, dove non si darebbe l’autorizzazione nemmeno per piazzare una tenda da campeggio. Ma anche un lotto di terreno, anzi due, acquistati e regolarmente pagati da imprenditori che da quasi 40 anni non riescono a far partire le attività perché “non tornano” i confini. Uno dei due proprietari addirittura non lo è ancora formalmente pur avendo pagato il lotto dal 2001. Sono le stranezze della Zir, la zona industriale di Nuoro, denunciate da due imprenditori, Carmine Carta e Osvaldo Littera, che da decenni cercano di ottenere ciò che hanno pagato dopo un contratto con un ente pubblico. Decenni fa avrebbero voluto far sorgere due aziende nella zona industriale di Nuoro, invece non hanno potuto. Per loro, che hanno presentato un esposto in Procura, non è solo colpa della burocrazia.

Nussun futuro

La vicenda nasce nel 1986, quando Carta, imprenditore degli infissi, mette gli occhi su un lotto, il 68. Lo acquista per dodici milioni di vecchie lire, consapevole che è una zona strategica: a bordo strada lungo la via Caruledda da una parte, dall’altra deve nascere la bretella di collegamento diretto alla 131 dcn. «Era quindi facilmente raggiungibile e individuabile dai clienti», spiega. Accanto, pochi anni dopo, acquista un altro imprenditore: Osvaldo Littera. Il suo lotto, il 70, è assegnato con una delibera del Consorzio nel 1996, pagato nel 2001. Lì doveva nascere un’azienda all’avanguardia per il recupero di metalli preziosi e oro dai circuiti stampati dismessi. Ma ad oggi Littera, pur avendo pagato, non ha la proprietà: «Il consorzio non dice quali sono i confini e non può fare l’atto», racconta. Sono passati 28 anni.

I contenziosi

«Quarant’anni dopo ha ancora senso investire a Nuoro?». Se lo chiede Carta che nel frattempo è stato costretto ad investire con i figli a Cagliari. «Oggi ho 72 anni, come posso far partire quello che dovevo far partire nel ’90? Ho trovato solo ostacoli. Chideremo indietro i soldi e i danni». In realtà, i contenziosi vanno avanti da decenni con il Consorzio che ha anche chiesto a Carta gli oneri consortili per un’attività mai avviata, ottenendo in primo grado ragione. Decisione contro cui è stata fatto ricorso che pende in appello.

Dopo l’acquisto Carta presenta il progetto per l’azienda, ma successivamente all’approvazione, la Zir presenta in Comune, e ottiene, una variante dove sparisce la bretella di collegamento alla 131 dcn e cambiano i confini del lotto 68, che diventa inaccessibile. Incomprensibilmente non è più confinante con la strada. Littera nel frattempo scopre che il suo terreno in parte è già occupato da un altro lotto e a sua volta il suo occupa quello di Carta. Un pasticcio. I due imprenditori rimangono senza certezze: gli investimenti sono solo oneri. Non bastano 40 anni per la soluzione mentre il consorzio Zir, in liquidazione dal 2006, continua a garantire importanti buste paga ai suoi dirigenti.

