Confindustria vende casa 

Un anno fa ha acquistato dal Comune l’ex Banca d’Italia. Immobile di pregio, in abbandono e con il suo secolo di storia, in piazza Vittorio Emanuele a Nuoro. Obiettivo: realizzare il museo della radio d’epoca. Adesso Giovanni Marinosci rimarca il suo legame con la Barbagia. E dà vita a una nuova operazione immobiliare carica di significati: rileva la sede di Confindustria, in via Veneto, e amplia l’offerta del suo Centro diagnostico nuorese. «Cercavo spazi per allargare la mia attività - spiega l’imprenditore brianzolo -. Il primo piano resta in affitto a Confindustria, gli altri li dedicheremo alla Medicina del lavoro e ad ambulatori chirurgici avanzati, con tanto di sala multimediale 5.0. Se non avessimo a disposizione un budget ridicolo, potremmo dare una mano alla sanità pubblica per ridurre le liste d’attesa».

Nuova scommessa

Investire nel cuore dell’Isola, nonostante la crisi imperante e lo spopolamento che appare inarrestabile. Marinosci non si rassegna, prosegue e alimenta di continuo il suo rapporto indissolubile con le zone interne, capoluogo in testa.

«Nell’ultimo anno e mezzo abbiamo investito tantissimo sul Centro diagnostico, con una seconda risonanza magnetica, totalmente aperta, in aggiunta a quella ad alto campo - racconta l’imprenditore -. Poi, abbiamo acquistato una Tac di ultima generazione, per gli esami pure alle coronarie».

La sanità pubblica arranca, molto spesso, così Marinosci va in soccorso di un territorio ferito, costantemente a caccia di risposte e di servizi.

«Ho acquistato pure un laboratorio avanzato di Otorino laringoiatria, il top in Sardegna e non solo, nonché un’apparecchiatura modernissima per la Dermatologia e la mappatura dei nei». L’imprenditore puntualizza: «Credo in questo territorio e nel percorso che sto portando avanti. La sanità pubblica ha qualche problema, però ritengo che il problema più grosso sia la mentalità di non affidare anche ai privati degli esami. Le liste d’attesa si potrebbero ridurre tantissimo, invece a noi danno un budget davvero ridicolo».

Museo della radio

La voglia di Nuoro appare inarrestabile, per un uomo folgorato dall’aria di Barbagia. Intanto, sanità a parte, Marinosci non dimentica il Museo della radio d’epoca, quella scommessa da allestire nel cuore della città e dopo aver rilevato l’ex Banca d’Italia con oltre 600 mila euro. «Il museo si farà, abbiamo già mille radio e 400 strumenti musicali. Ci sarà anche la mostra permanente del pittore Giuseppe Bosich, scomparso alcuni anni fa: abbiamo già acquisito 300 quadri».

