Confindustria prevede un 2023 a crescita piatta e boccia la Bce sui tassi 

Un 2023 a «crescita piatta», un «anno di transizione» guardando al 2024 per «una ripartenza lenta». Le previsioni di primavera del centro studi di Confindustria sono sì al rialzo (dalla crescita zero delle precedenti stime a un +0,4% del Pil 2023) ma si tratta «esclusivamente» di crescita già acquisita, una «eredità positiva» dell’andamento del 2022. E per il 2024 la previsione è per un +1,2%, «grazie al rientro dell’inflazione, alla politica monetaria meno restrittiva e alla schiarita nel contesto internazionale».

Nello scenario delineato dagli economisti di via dell’Astronomia non c’è più l’effetto Covid, e si ritiene scontato l’impatto su famiglie, imprese e mercati della guerra in Ucraina. Ma c’è l’inflazione ancora alta anche se in calo, e soprattutto il timore per le mosse di politica monetaria attuata per contrastarla: c’è «grande preoccupazione sul rialzo dei tassi, un’ulteriore stretta potrebbe far ulteriormente peggiorare il quadro. Riteniamo che serva veramente molta cautela da parte della Bce», avverte il vicepresidente di Confindustria Alberto Marenghi presentando il rapporto. E il leader degli industriali Carlo Bonomi lo dice con chiarezza: «Quello che sta facendo la Bce sta andando oltre il giusto contrasto che deve essere fatto. Non vorrei che per contrastare l’inflazione si entrasse in recessione: la ricetta era giusta, l’operazione è andata bene, poi il paziente è morto». Il centro studi indica rischi: «Oltre a quelli connessi alla corretta calibrazione della politica monetaria, c’è la possibilità di un aumento dell’instabilità finanziaria che può coinvolgere, come emerso di recente, la solidità delle banche a livello internazionale (dopo gli episodi in Usa e Svizzera) e i mercati immobiliari che potrebbero risentire più del previsto dell’aumento dei tassi, come ci ricorda la crisi dei mutui subprime del 2008». E per il capoeconomista di Confindustria, Alessandro Fontana, bisogna «sostenere i redditi delle famiglie, soprattutto quelle meno abbienti, per ridurre gli effetti dell’inflazione e sostenere i consumi»: la strada è quella del taglio del cuneo. Poi «continuare a proteggere le imprese energy intensive» e «supportare gli investimenti» delle aziende, soprattutto sulla transizione energetica.

