Confindustria premia aziende e tre donne imprenditrici 

Un’assemblea dedicata al coraggio di fare impresa, in una provincia dove è cento volte più complicato che in altre realtà. È stato il tema che ha contraddistinto l’incontro annuale dei soci di Confindustria, con il presidente Giovanni Bitti che ha voluto consegnare i premi «alla tenacia e alla determinazione dei nostri imprenditori che nonostante tutte le difficoltà hanno fatto enormi passi avanti in un territorio che invece è rimasto fermo. Nei nostri paesi le imprese sono l’ultimo baluardo contro la desertificazione sociale, economica e demografica. Il nostro riconoscimento va a tutte le aziende che nonostante le difficoltà ottengono risultati eccellenti spesso in totale solitudine».

Il premio “Impresa è donna” all’editrice dell’emittente Telesardegna, Caterina Cosseddu, a Vanna Fois, cofondatrice della casa editrice Ilisso e di Spazio Ilisso, e a Lisa Meles, della Tre C Prefabbricati, dal 1980 importante realtà di Orosei. ll premio “Impresa è innovazione” alla Corstyrene Italie di Ottana, azienda che ha portato avanti importanti investimenti in tecnologie in chiave 4.0.Il premio “Impresa è storia” alle aziende da oltre 40 anni in Confindustria: la Marmi Scancella, la Simg e la Gv Orosei Marbles, lo stabilimento Buzzi Unicem di Siniscola. Tra le imprese storiche le nuoresi Ollys Computer ed Elettrocolli, la Maffei Sarda Silicati di Orani, la Saesa di Siniscola e Intermare della Saipem a Tortolì. (f. le.)

