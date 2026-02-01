Confindustria ora scommette sulla prevenzione 

«I dati sono ancora preoccupanti, perché comunque continuano a esserci infortuni sul lavoro gravi e mortali», dice Alfredo Nicifero, direttore regionale Inail. Gli infortuni mortali sono stati 4, lo scorso anno, in provincia di Nuoro. Stesso dato del 2024. Tra gennaio e novembre del 2025, invece, le denunce di infortuni sul lavoro sono state 1317. Numeri elevati, che inquietano. «Quello che preoccupa maggiormente è la mancanza di coordinamento all’interno delle aziende».

Ecco perché Confindustria ha focalizzato le attenzioni sul tema: datori di lavoro e sicurezza. Ruoli e compiti, talvolta snobbati o sottovalutati, da mettere in chiaro. E in primo piano un aspetto imprescindibile: «Per noi la prevenzione è la cosa più importante del nostro settore», dice Pierpaolo Tilocca, presidente regionale di Ance. «Di recente ci siamo aggiudicati il bando Filo, assai importante per il nostro settore perché si parla di 4 milioni e 600 mila euro per due anni, rinnovabili per altri due. Per la prima volta si farà formazione, sia per gli addetti sia per le imprese. Deve diffondersi sempre di più la consapevolezza: fare prevenzione significa fare attività industriale». La tutela della salute e della sicurezza nelle aziende. Confindustria non ha dubbi, la strada è tracciata. «La sicurezza non può essere delegata a una sola figura o a un solo soggetto», dichiara Pierpaolo Milia, presidente della Confindustria della Sardegna centrale. «Serve una consapevolezza condivisa da parte di tutti gli attori del sistema».

«Se guardiamo agli infortuni, i numeri ci dicono che c’è ancora molto da fare e che serve un cambio di passo culturale prima ancora che normativo», prosegue Milia. «Sulla figura del datore di lavoro grava un carico amministrativo e burocratico spesso insostenibile, soprattutto sulle piccole imprese poco strutturate».

La vicepresidente vicaria di Confindustria, Marina Mastio, aggiunge: «I controlli degli enti preposti sono non soltanto legittimi ma necessari. Il problema è che troppo spesso finiscono per concentrarsi sulle imprese che operano in modo trasparente e tracciabile». (g. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA