Confindustria, oggi l’agenda sarda di Bonomi 

Non le ha mai mandate a dire a nessuno, non ha guardato in faccia governi amici o nemici, plaudendo ad iniziative ritenute valide per il rilancio economico del Paese, pronto a contrastarle quando le ha ritenute sbagliate. Il parterre di Cagliari è l’occasione per affrontare questioni delicate sia sul piano nazionale che con ricadute dirimenti in terra sarda. C’è chi lo accusa di aver spostato l’asse confindustriale verso il Nord, vista la sua estrazione lombarda, ma proprio per questo l’occasione sarà utile per affrontare la questione dirimente della coesione nazionale, compresa la Questione Sarda. In ballo ci sono almeno tre dossier che scottano: insularità, regioni differenziate e Mezzogiorno.

Gli basterà atterrare stamane nell’aeroporto più “caldo” dell’Isola, quello di Cagliari – Elmas, per avere in un attimo sottomano, gioie e dolori, dossier e vertenze dell’Isola di Sardegna. Carlo Bonomi, numero uno della Confindustria nazionale, sbarca nel capoluogo sardo con il piglio che in molti gli riconoscono: riservato, schietto, determinato e con la nomea di uno che non fa sconti a nessuno. La missione sarda non è solo una “visita pastorale” del capo degli industriali, ma sarà anche l’occasione per mettere a fuoco un’agenda strategica e contingente, giocata molto sui tavoli nazionali, senza, però, eludere le attese degli industriali sardi.

Gli basterà atterrare stamane nell’aeroporto più “caldo” dell’Isola, quello di Cagliari – Elmas, per avere in un attimo sottomano, gioie e dolori, dossier e vertenze dell’Isola di Sardegna. Carlo Bonomi, numero uno della Confindustria nazionale, sbarca nel capoluogo sardo con il piglio che in molti gli riconoscono: riservato, schietto, determinato e con la nomea di uno che non fa sconti a nessuno. La missione sarda non è solo una “visita pastorale” del capo degli industriali, ma sarà anche l’occasione per mettere a fuoco un’agenda strategica e contingente, giocata molto sui tavoli nazionali, senza, però, eludere le attese degli industriali sardi.

In faccia

Non le ha mai mandate a dire a nessuno, non ha guardato in faccia governi amici o nemici, plaudendo ad iniziative ritenute valide per il rilancio economico del Paese, pronto a contrastarle quando le ha ritenute sbagliate. Il parterre di Cagliari è l’occasione per affrontare questioni delicate sia sul piano nazionale che con ricadute dirimenti in terra sarda. C’è chi lo accusa di aver spostato l’asse confindustriale verso il Nord, vista la sua estrazione lombarda, ma proprio per questo l’occasione sarà utile per affrontare la questione dirimente della coesione nazionale, compresa la Questione Sarda. In ballo ci sono almeno tre dossier che scottano: insularità, regioni differenziate e Mezzogiorno.

Insularità

Il primo, in Sardegna, è certamente quello dell’insularità. I proclami hanno esaurito gli effetti, ora è il tempo delle risposte concrete, non più rinviabili, a partire dal decreto attuativo del Governo che misuri e compensi i divari insulari, dall’energia ai trasporti, dalla fiscalità di riequilibrio alle infrastrutture. La Confindustria di Bonomi dovrà decidere se mettere in campo forza e autorevolezza per giocare un ruolo da protagonista su questa vertenza storica, applicando la regola della concretezza che il vertice associativo ha imposto a livello nazionale. È evidente che il tema del riequilibrio insulare deve essere affrontato e definito prima di qualsiasi altro riassetto istituzionale proprio perché si tratta di una vertenza atavica e mai affrontata concretamente. In questo quadro è evidente che Bonomi non potrà non affrontare la questione istituzionale in un quadro complessivo di ricadute sul settore economico e imprenditoriale, ben sapendo che non ci potrà essere un Paese congegnato con una motrice al nord e vagoni al sud.

Evitare lo strappo

Bonomi, proprio perché è uomo del Nord, può mettere in campo quella giusta consapevolezza per evitare lo strappo, sia sul piano economico che sociale, assumendo un ruolo da protagonista su un tema che rischia, invece, di diventare dilaniante. Sul tavolo del presidente di Confindustria è certo che finirà anche la vertenza trasporti, sia per le ricadute economiche sull’Isola che per quanto riguarda il settore industriale da sempre gravato da una “tassa” insulare che ha finito per mettere fuori mercato tutti gli operatori economici connessi tra la Sardegna e il “continente”. Vi è il tema del riequilibrio dei costi dei trasporti, non una politica di sconti e regali, ma il pieno riconoscimento di diritti sanciti sia per i residenti che per i “non residenti”, ben consapevoli del fatto che nessun cittadino italiano ed europeo deve essere costretto a considerare la Sardegna fuori mercato, fosse per l’attività economica legata al turismo che per quella agroindustriale. Bonomi ha l’autorevolezza per far propria una vertenza che sino ad oggi non ha varcato i confini regionali.

Le mani sugli aeroporti

Sul tema dei trasporti, però, pesa come un macigno il tentativo di ben definiti gruppi finanziari di mettere le mani sugli aeroporti sardi, sottraendo al pubblico il compito di garantire a tutte le imprese sarde e non solo una porta d’accesso dell’Isola capace di essere uno strumento decisivo di sviluppo e non di mera speculazione a scapito proprio delle industrie e delle attività economiche.

Conflitto d’interessi

Il conflitto d’interessi che rischia di travolgere gli stessi vertici di Confindustria sarda sulla questione privatizzazione aeroporto, in contrasto con Regione e mondo associativo, non passerà di certo inosservato ad un Presidente come Carlo Bonomi che ha fatto del rigore morale il suo dogma prioritario. Altra questione dirimente è certamente quella dell’energia, motore fondamentale per una seria e concreta attività industriale. Il tentativo dei governi di fare della Sardegna una mera “batteria” di eolico e solare non solo è un agguato al valore economico e assoluto del paesaggio dell’Isola, ma costituisce un palese tentativo di eliminare strutturalmente qualsiasi seria intrapresa industriale. La mancanza del metano, unica regione d’Europa a non averlo, e la pervicacia dei governi nazionali di non inserire la Sardegna nelle reti dei metanodotti di ultima generazione, quelli dell’idrogeno, in connessione per esempio con l’Algeria, rischia di negare per sempre all’Isola una equa politica energetica.

Codice etico

Infine, Bonomi sarà chiamato ad affrontare i temi delicati della governance di Confindustria sarda. Un Presidente come Bonomi, che ha fatto del codice etico un fondamento della sua azione, non potrà non usare il tatto e la fermezza che gli sono riconosciuti per affrontare questioni delicate che riguardano proprio il vertice di Confindustria sarda, sia per il coinvolgimento in pregresse e recenti vicende giudiziarie che per il conflitto d’interessi nella gestione della vertenza aeroporti. Temi delicati sui quali, però, Carlo Bonomi non è abituato a fare sconti, a nessuno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata