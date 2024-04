Confindustria, la squadra di Orsini 

«Abbiamo cercato di ricomporre tutte le anime di Confindustria in modo libero, cercando le competenze». Il presidente designato di Confindustria, Emanuele Orsini, presenta la squadra di imprenditori che lo affiancherà e sottolinea «tre parole chiave: dialogo, unità, identità». Scegliere vicepresidenti e deleghe era un passaggio delicato, una prova del nove per la volontà di ricomporre fratture ricucendo equilibri. Orsini l’ha superata; glielo riconosce Edoardo Garrone: «Ha presentato una squadra di ampia rappresentanza, libero da ogni condizionamento, indice di un profondo rinnovamento, come mi ero augurato facendo un passo indietro».

Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, non entra in consiglio di presidenza ma sarà special advisor su autonomia strategica europea, piano Mattei, competitività. Il nuovo direttore generale sarà Maurizio Tarquini. Nella squadra (approvata dal consiglio generale con l'84% dei voti) dieci vicepresidenti eletti, tre vicepresidenti di diritto, cinque delegati del presidente su singoli temi, tre special advisor.

