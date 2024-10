Confindustria: Ires più leggera per le imprese che investono 

Tra Confindustria e governo la parola d’ordine sulla manovra è «dialogo». Un confronto finalizzato ad ottenere un’Ires premiale che consenta agli industriali di recuperare una parte di ciò che è stato perso con abbiamo perso con l’Ace, l’aiuto alla capitalizzazione delle imprese che il governo ha soppresso per finanziare anche il prossimo anno la riduzione delle aliquote Irpef da 4 a 3. Sarebbe una misura utile a rendere «attrattivo il nostro paese» e che consentirà la crescita delle «nostre imprese» sostiene il presidente degli industriali italiani, Emanuele Orsini che dall’assemblea di Assolombarda, la principale associazione territoriale del sistema confindustriale, analizza per la prima volta la manovra e snocciola le diverse proposte fatte al governo. Ed è proprio nell’ambito del dialogo con l’esecutivo che «abbiamo incontrato il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti al quale abbiamo portato le nostre istanze», spiega il numero uno di Viale dell’Astronomia.

Tra le richieste accolte ci sono il taglio del cuneo fiscale, che «auspichiamo sia reso strutturale», e sul quale «siamo soddisfatti e il piano casa». Il dialogo ora prosegue sul fronte dell’Ires premiale per chi mantiene il 70% degli utili nell’azienda usandone una parte, pari al 30%, per gli investimenti in tecnologia, produttività, welfare e formazione. Una misura che darebbe «la possibilità di recuperare una parte di ciò che abbiamo perso con l’Ace. Oggi credo che ci sia la necessità di rendere le nostre imprese ancora più forti, quindi servono investimenti», spiega Orsini.

La richiesta per Bruxelles riguarda il patto di stabilità. Non appena un Paese produce un avanzo primario superiore allo 0,5% del Pil, la Bce dovrebbe impegnarsi ad «acquistare e mantenere per 10 anni lo stesso equivalente in valore di titoli pubblici di quel Paese», afferma Alessandro Spada, presidente di Assolombarda.

