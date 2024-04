Confindustria, Garrone si ritira: Orsini candidato unico 

L'imprenditore emiliano Emanuele Orsini sarà il prossimo presidente di Confindustria. Alla vigilia del voto di designazione Edoardo Garrone gli ha ceduto il passo con una lunga lettera, sentita, costruttiva ma anche amara e dura. Al voto decisivo per la scelta del prossimo leader degli Industriali, in consiglio generale, l’assemblea convergerà su un candidato unico: è il primo emiliano, espressione non dei grandi industriali ma ancora una volta di quella piccola e media industria che è la dorsale dell'economia italiana. L'elezione sarà poi il 23 maggio, in assemblea. Dopo la lettera di Garrone in viale dell'Astronomia è arrivata anche una lettera di Orsini: fa riferimento ai "valori" sottolineati da Garrone e assicura: «Sono gli stessi che mi hanno ispirato quando mi sono proposto per guidare il nostro sistema». Agli industriali dice: «Andremo quindi al voto e sarà importante stringerci attorno a questo progetto di unità». E poi: «Ringrazio Edoardo - scrive Orsini - per avermi messo nelle condizioni di poter scegliere la squadra migliore in totale libertà, mettendo al centro il nostro progetto. Sarà un progetto portato avanti da persone competenti e all'altezza delle aspettative di tutti voi». Garrone ha fatto un passo indietro sottolineando: «Vincere all'ultimo voto rischia di essere una vittoria di Pirro».

