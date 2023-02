Confindustria: compriamo noi i crediti incagliati  

Sul Superbonus il governo ha preso decisioni affrettate, gettando nel panico famiglie e imprese. Ma l’industria è pronta a fare la propria parte acquistando i crediti incagliati. Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi non condivide le mosse dell’esecutivo sulla cessione dei crediti, ma offre un aiuto inatteso. Mentre le banche ribadiscono di essere ormai sature e indicando - insieme all’Ance - come unica soluzione percorribile quella degli F24.

Il lodo Bonomi

Confindustria interviene all’indomani dell’incontro tra governo e categorie e non nasconde i propri dubbi sul decreto sulla cessione dei crediti, varato in tutta fretta venerdì: «Perché si devono prendere delle decisioni così affrettate gettando nel panico imprese e famiglie e poi convocare le parti. Non era meglio convocarci prima?», si chiede Bonomi. Ma di fronte a migliaia di cantieri che rischiano di fermarsi «anche noi dobbiamo assumerci le nostre responsabilità». L’idea è che il governo crei «le condizioni affinché si possano fare cessioni di primo grado tra privati»: a quel punto, si potrebbe «individuare una classe di imprese», per solidità economica, che «potrebbero acquistare i crediti che ora sono fermi». Un’apertura che arriva mentre le banche, nel mirino perché avrebbero ancora spazio per assorbire crediti, ribadiscono invece di essere al limite. La commissione di inchiesta a fine giugno 2022 ha indicato che «nel biennio 2020-2022, le banche hanno assunto impegni per crediti fiscali pari complessivamente a 76.989.096.317, saturando la loro capacità fiscale», ricorda l’Abi, che insieme all’Ance torna in pressing con la proposta di utilizzare gli F24: «Indispensabile per ampliare la capacità di compensazione fiscale e risolvere il problema dei crediti incagliati». Una soluzione che richiede «tempi molto rapidi», «di facile realizzazione» e senza «impatto aggiuntivo sulla finanza pubblica», sottolineano Abi e Ance.

Attesa in Aula

In attesa di capire da Eurostat e Istat i tempi dell’impatto del Superbonus sul deficit, a pronunciarsi è la Banca d’Italia. Che ne evidenzia l’impatto positivo di spinta sulle costruzioni, ma anche gli oneri «ingenti» per il bilancio pubblico. E se le limitazioni alle cessioni hanno contribuito ad arginare le frodi, dall’altra hanno anche «finito per penalizzare le imprese virtuose», osserva via Nazionale, sollecitando una riforma fiscale anche per le agevolazioni. I partiti si preparano intanto a dare battaglia in Parlamento, dove il decreto sarà incardinato domani alla commissione Finanze della Camera. «Va cambiato in modo radicale», avverte il Pd. Il rischio è che venga abolito solo per i più poveri, osserva Avs. E mentre il M5S incontra sindacati e categorie, nella maggioranza Fi e FdI si intestano l’idea degli F24.