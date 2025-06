Confindustria: comincia l’era di Pierpaolo Milia 

Confindustria Sardegna Centrale ha un nuovo presidente. Pierpaolo Milia subentra a Giovanni Bitti per il quadriennio 2025-2029. Il passaggio di consegne è avvenuto il 26 giugno nella sala convegni della Camera di commercio di Nuoro. L'amministratore delegato della Profenda srl, Pierpaolo Milia, 52 anni, di Bortigali, è conosciuto per il lavoro da oltre trent’anni nel gruppo di aziende di famiglia, tra queste la Milia srl, azienda alla seconda generazione leader in Sardegna nella filiera delle carni. Attiva dal 2004 nell’area industriale di Tossilo, la Profenda srl è una realtà mangimistica sarda zootecnica e del pet food, con una cinquantina di dipendenti e un volume d’affari superiore ai 25 milioni di euro, con una produzione annua di 600mila quintali di mangime. «Il territorio riparta dalle imprese - dice Milia - Esse sono la base per lo sviluppo dei nostri paesi e offrono opportunità per tanti giovani che in alternativa sono costretti a emigrare. Sono convinto che il modo migliore per affrontare lo spopolamento sia quello di sostenere con azioni concrete la crescita e la competitività delle aziende in tutti i settori e in tutti i territori, soprattutto quelli con maggiori difficoltà. Vogliamo favorire tutto questo e le donne, daremo infatti vita al Gruppo Donne Imprenditrici come spazio di incontro e condivisione». (g. pit.)

