Confindustria chiama i sindacati 

Con una stima di crescita per il 2023 che vede il Pil «avanzare di appena un +0,7%», già acquisito a metà anno, in questo secondo semestre l'economia italiana è ferma. «Nel 2024 in media andrà peggio, +0,5%». Nelle previsioni di autunno del centro studi di Confindustria per il prossimo anno la stima è più che dimezzata rispetto al +1,2% ipotizzato lo scorso marzo. C'è «una bassa crescita trainata quasi interamente dai consumi delle famiglie» che pur sono in frenata, «deboli ma resilienti». Come l'occupazione che segue il ritmo del Pil con stime «un po' sopra quest'anno (+1,1%) lievemente sotto il prossimo (+0,2%)». C'è «un forte rallentamento dovuto soprattutto all'effetto negativo dei tassi di interesse elevati e ad una dinamica negativa del commercio internazionale».

Nella manovra «solo l'8% è dedicato agli interventi sulle imprese», praticamente «niente» dice il presidente di Confindustria Carlo Bonomi: gli imprenditori devono oggi affrontare «l'aumento dei costi dell'energia e la contrazione del commercio internazionale», e farsi carico dei «forti investimenti» imposti dalle transizioni green e digitale. Bisognerà ora tenerne conto - avverte - anche nel rinnovo dei contratti: servirà «una riflessione» con i sindacati, «un dialogo» per cercare «una soluzione». Bene gli interventi a favore delle famiglie ma, rileva Bonomi, «che solo l'8% della manovra sia dedicato alle imprese è una lacuna perché Confindustria auspicava un sostegno alle famiglie ma la seconda parte che chiedeva era uno stimolo forte agli investimenti».

Interviene anche il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco: «Sul Pnrr la sfida non è persa» anche se «ci sono dei rinvii». Risponde poi direttamente alle preoccupazioni degli industriali che temono l'impatto sulla crescita del rialzo dei tassi e che sul fronte del credito soffrono «una frenata mai prima così brusca». Le imprese, dice Visco, possono e devono investire anche con la stretta monetaria della Bce, magari ricorrendo al mercato dei capitali e non contando solo sulle banche.

