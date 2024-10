«Confessò di averlo strozzato con l’asciugamano» 

«L’ho ucciso, l’ho strozzato». In sardo, dopo aver chiesto aiuto a quattro amici la notte dell’omicidio per riuscire a tornare a Sinnai, il 21enne Gabriele Cabras avrebbe confessato in auto di aver ucciso il 43enne quartese Gabriele Pergola, trovato morto in una camera del B&b “Corte Cristina” a Quartucciu nel luglio dello scorso anno. Davanti ai giudici della Corte d’Assise di Cagliari i ragazzi, tutti poco più che ventenni, hanno raccontato ieri mattina di essere stati contattati quella notte dall’imputato, in stato di grande agitazione e fortemente impaurito, e di averlo recuperato a Selargius, accompagnandolo poi in paese. Durante il viaggio, però, il 21enne avrebbe raccontato loro la ragione della sua agitazione: aveva soffocato con un asciugamano l’uomo con cui aveva organizzato un incontro nell’affittacamere di via Nazionale.

La perizia psichiatrica

In apertura di udienza, ieri mattina, la Corte presieduta dal giudice Giovanni Massidda (a latere Roberto Cau) ha accordato la perizia psichiatrica sull’imputato, dopo aver analizzato i documenti sanitari depositati a inizio processo dalla difesa. «Nello sciogliere la riserva», ha chiarito l’avvocato difensore Giovanni Cabras, «i giudici, sulla scorta della relazione di parte e dei documenti con essa depositati, hanno accolto la richiesta di perizia che avevamo avanzato in apertura di dibattimento, finalizzata ad accertare la capacità di intendere e volere dell'imputato nel momento del fatto e attualmente, nonché la sua capacità di partecipare al processo». La nomina del perito arriverà alla prossima udienza, ma nel frattempo la difesa si è affidata allo psichiatra Diego Primavera e la parte civile ha scelto l’esperto Antonio Canu.

Le testimonianze

Ma ieri è stata anche la giornata dell’effettiva apertura del dibattimento, con la pm Diana Lecca che ha convocato in aula i suoi primi testimoni: da tre dei carabinieri che hanno condotto le indagini e fermato il ragazzo, agli amici chiamati da Gabriele Cabras la notte dell’omicidio, quando disperato ha cercato aiuto per farsi riaccompagnare a Sinnai. Proprio durante le testimonianze di Francesco Monni e Fabio Orrù, entrambi giovanissimi, è così emerso che l’imputato avrebbe raccontato durante il viaggio di aver ucciso Gabriele Pergola strozzandolo in una camera del B&b con un asciugamano, utilizzando poi una parte del letto per assicurarsi che fosse morto. Nel corso della testimonianza è poi emerso che in auto c’erano altri due ragazzi, Christian Cardia e Francesco Mereu, mai sentiti dagli investigatori nel corso dell’indagine: per questa ragione la Corte ha interrotto l’udienza e chiesto alla pm che fossero subito contattati e portati in aula dai carabinieri, così da sentire il loro racconto. Le quattro testimonianze, condite da molti «non ricordo», non hanno però chiarito con precisione la ragione dell’incontro nel b&b: c’è chi ha detto che Cabras gli ha parlato di una serata di festa con il 43enne; chi, invece, ha parlato di un con finalità sessuali. Uno dei testimoni ha poi raccontato, infine, che l’imputato voleva avere 700 euro, mentre tutti hanno ribadito che il 21enne sarebbe stato in forte stato di alterazione psicofisica.

In silenzio

Gabriele Cabras è rimasto tutto il tempo in silenzio, scortato dagli agenti della Polizia penitenziaria. Già in udienza preliminare si sono costituiti parte civile i familiari dell’uomo ucciso: i genitori della vittima, Paolo Pergola e Maria Luisa Stocchino, e la sorella Tamara, sono assistiti dai legali Mauro Massa e Fausto Argiolas. Alla fine dell’udienza ci sono stati momenti di tensione quando dal gruppo dei familiari e degli amici della vittima, molti in lacrime durante il dibattimento, sono volate urla nei confronti dell’imputato.

