Confessioni sotto l’ombrellone al Poetto 

Tutto inizia a muoversi mercoledì, poco dopo le venti: un gruppo di giovani con le magliette blu improvvisa balli di gruppo sotto gli occhi curiosi di chi lascia la spiaggia dopo una giornata al mare, di chi distratto passeggia, chiacchiera e fa attività fisica. Sono le giovani e i giovani del movimento religioso Alleanza Misericordia che fino a domenica mattina evangelizzeranno il Poetto con l’obiettivo di «avvicinare Dio alle persone». Nato a San Paolo nel 2000, il movimento è presente in quasi 60 città del Brasile e in altri sette Paesi: i suoi membri sono chiamati a «evangelizzare per trasformare», cercando di far in modo che gli evangelizzati diventino evangelizzatori e testimoni della Misericordia.

Fede e quotidianità

L’allegria, la gioia, il divertimento e i sorrisi si mescolano così ai momenti di preghiera, che riescono con la semplicità di uno sguardo e di un gesto a coinvolgere tutte e tutti. Nella costante ricerca di «evangelizzare per trasformare», le artiste e gli artisti della Misericordia hanno il compito di essere «la voce più attraente nel mondo, tra tante altre voci che sfortunatamente portano l’umanità a una scelta per quello che è effimero». E così il lungomare cagliaritano, con il suo fascino estivo, diventa un luogo di incontro tra fede e quotidianità, grazie all'entusiasmo e alla dedizione di questi giovani.

Le emozioni

Sotto un ombrellone, padre Francesco Piu è a disposizione per le confessioni. A rompere il ghiaccio è Andrea, si siede e parla. Si commuove e poi sorride: «Mi sento più leggero», dice. Luca Lai è titubante: «vorrei, ma qui mi vedono tutti». Osserva da lontano, poi prende coraggio e si piazza davanti a padre Francesco: trascorre con lui quindici minuti e il suo sguardo cambia. Per il padre francescano fino alle 23 c’è un bel da fare. E la mattina dopo, ad accogliere i bagnanti, offrendo ascolto e comprensione a piedi nudi sulla spiaggia c’è don Enrico Murgia.

Missionarie

Si balla e si canta con il profumo del mare, guidati dalle canzoni che parlano della storia e della vita di Gesù. Flash mob e performance teatrali attirano i passanti, incuriositi. In tanti si fanno coinvolgere. Alcuni membri si staccano dal gruppo, portano un tabellone colorato con la scritta: “C’è Posta per Te” e tante piccole lettere che contengono un numero di telefono da digitare quando ci si vuole affidare alla Parola di Dio. «Musica, danza, teatro e altre arti devono essere un punto di forza esprimendosi con movimenti puri e arrivando, con le loro buone notizie, dove altri mezzi non possono arrivare, convincendo che la bellezza di Dio è ciò che realmente vogliamo», spiegano Vanessa e Aline, due missionarie che guidano il gruppo.«Le opere sociali e di evangelizzazione sono rivolte alla restaurazione integrale dell'essere umano, sia dei più sofferenti, come anche di coloro che non hanno ancora trovato in Cristo il vero significato della loro vita», concludono Enrique e Valentina che otto anni fa si sono conosciuti all’interno della comunità e ora sono marito e moglie.

