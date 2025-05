Confessa lo stupratore della ragazzina 

La pm Anna Andreatta ora attende solo gli atti delle dichiarazioni di Massimiliano Mulas, il caso dello strupro di una ragazzina di Mestre è chiuso. Mulas, 45 anni, origini sarde ha confessato nel carcere di Gorizia: «Mi assumo tutte le responsabilità, sono pronto a pagare. Chiedo perdono per quello che ho fatto». Dunque Massimiliano Mulas ha ammesso di essere il responsabile dello stupro di una ragazzina di 11 anni, avvenuto in un condominio di Mestre lo scorso 10 aprile. Subito dopo le violenze ai danni della giovanissima vittima, Mulas era stato arrestato dai Carabinieri. Secondo la pm Andreatta, l’uomo avrebbe aggredito la ragazzina all’ingresso del palazzo, l’avrebbe portata nell’androne e poi trascinata in un appartamento dove è avvenuto lo stupro. La confessione in carcere è stata raccolta nei giorni scorsi, il difensore di Mulas, l’avvocato cagliaritano Ignazio Ballai, ha confermato tutto dopo la visita del suo assistito nel penitenziario di Gorizia. Ballai: «C’è una assunzione piena di responsabilità da parte di Mulas che chiede perdono per quello che ha fatto. Ci pensa continuamente e mi ha chiesto aiuto, vorrebbe iniziare un percorso che un domani lo reinserisca nella società. Ora presenteremo una istanza per essere sentiti dai magistrati, Mulas è pentito e chiede perdono». A questo punto la Procura di Venezia considera l’indagine chiusa. I Carabinieri hanno acquisito testimonianze e la giovanissima vittima ha confermato tutto. Nella palazzina dove si sono consumate le violenze, è stato trovato il marsupio con i documenti di Mulas.

Le indagini in Piemonte

Massimiliano Mulas, però, respinge l’accusa di essere responsabile di altri episodi di molestie in Piemonte e Umbria. L’avvocato Ignazio Ballai potrebbe chiedere il rito abbreviato condizionato a una perizia psichiatrica. La Asl di Perugia avrebbe avuto in carico l’uomo per una grave patologia psichica.

Le polemiche

I fatti di Mestre hanno innescato una durissima polemica, Mulas è stato già condannato per molestie sessuali ai danni di giovani donne. L’uomo ha vissuto per due anni a Tempio (sino al 2021) e i Carabinieri della Compagnia della cittadina gallurese ne segnalarono la pericolosità. E proprio a Tempio, il 1 giugno, Mulas sarà processato per un raggiro ai danni di una vedova.

