Confessa l’assassino di Santo, caccia ai complici 

Napoli. Per gli inquirenti potrebbe non essere l’unico responsabile della rissa sfociata in sparatoria nella quale ha perso la vita Santo Romano, il ragazzo di 19 anni morto a causa delle gravissime ferite riportate dopo essere stato raggiunto al petto da un colpo di arma da fuoco mentre, con un gruppo di amici, era a San Sebastiano al Vesuvio. Ma nel frattempo il 17enne, in stato di fermo da sabato, ha fatto le prime, sostanziali ammissioni. Una confessione resa al giudice della Procura per i minori che l’ha ascoltato dopo che era stato prelevato dai carabinieri della compagnia di Torre del Greco nei pressi della sua abitazione, nel quartiere napoletano di Barra. Ieri, intervistato dal Tg1, ha parlato il padre del 17enne: «Mi dispiace molto per questa famiglia. Chiedo scusa».

Le indagini

Ma i militari continuano ad indagare per cercare di risalire all’identità dei giovani e giovanissimi protagonisti della rissa nata per un pestata e una conseguente scarpa sporcata. Il 17enne è stato individuato velocemente dagli inquirenti: ad incastrarlo la minicar con la quale si è allontanato da piazza Raffaele Capasso dopo la sparatoria nella quale è rimasto ferito un altro ragazzo di 19 anni, amico di Santo Romano, che era portiere della squadra di Eccellenza del Micri. La stessa vettura indicata da più presenti: per qualcuno sarebbe stata lì già durante la rissa, per altri si sarebbe spostata per poi ripresentarsi poco prima degli spari. Sta di fatto che quella vettura, che si vede nelle immagini di videosorveglianza sequestrate dai carabinieri, era stata fermata appena il giorno prima per un controllo: a bordo proprio il 17enne, volto noto alle forze dell’ordine per precedenti legati in particolare alla droga e un arresto con custodia nel carcere minorile di Nisida conclusosi da non molto. Gli inquirenti, però, intendono capire chi c’era insieme a lui.

La partecipazione

Ieri proprio a San Sebastiano al Vesuvio è stata fissata una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Michele Di Bari, mentre amici e parenti del 19enne hanno partecipato ad una veglia di preghiera alla presenza di don Ciro Cozzolino, referente dell’associazione Libera. Geolier, il rapper napoletano amatissimo dai giovani, scrive su Instagram: «Facili omicidi. La Napoli che non vorrei. Basta».

RIPRODUZIONE RISERVATA