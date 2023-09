Confessa il killer della tabaccaia 

FOGGIA. Dopo l’omicidio si era disfatto degli abiti che indossava mettendoli in un sacchetto e buttandoli per strada durante la fuga. Ma è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza e alla fine, individuato e fermato. È durata quasi una settimana la fuga di Redouane Moslli, 43 anni, marocchino, accusato di avere ucciso a coltellate il 28 agosto Franca Marasco, la titolare 72enne di una tabaccheria. Individuato e bloccato sabato sera nei pressi della stazione di Napoli, ha confessato ricostruendo vari passaggi di quella mattinata e della fuga. «Si è trattato di una rapina finita in malo modo, poiché non ha saputo gestire la situazione - ha detto poi il suo avvocato, Nicola Totaro - e non aveva alcuna volontà di uccidere la vittima». La procura di Foggia ha disposto un decreto di fermo con le accuse di omicidio e rapina aggravata. Nei suoi confronti pendeva già un decreto di espulsione per altri reati, mai notificato perché era irreperibile.

