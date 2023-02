Confessa e scagiona il fratello 

«L’auto l’ho presa io a sua insaputa, mio fratello non c'entra». Clamoroso colpo di scena nelle indagini sulla rapina messa a segno lo scorso 9 maggio all’agenzia della Bnl di Nuoro che fruttò ai malviventi appena 2 mila euro. Francesco Prina, l’operaio forestale di 59 anni (difeso da Giuseppe Malandrino) finito in carcere lo scorso 16 gennaio con le accuse di aver fatto da autista della banda aiutando nella fuga i due rapinatori entrati nell’istituto, è stato rimesso in libertà. Già da venerdì è tornato a lavoro. A scagionalo il fratello minore, Marco Minimo Prina, 51 anni, che ha confessato di aver partecipato al colpo e raccontato che quella mattina alla guida della Fiat Doblò di Francesco c’era lui.

La confessione

Marco Minimo Prina (accusato in un procedimento collegato di possesso di sostanza stupefacente), accompagnato dal suo difensore Francesco Lai, ha raccontato di non poter sopportare che il fratello pagasse per una cosa che non aveva commesso. Poco altro trapela. Se non che ha evitato di fare i nomi dei complici. La vicenda ancora tutta da approfondire, al vaglio della Squadra Mobile di Nuoro, cambia dinamiche e dà ulteriore sviluppo alle indagini, ma soprattutto ha convinto anche il gip Giacomo Ferrando che aveva emesso il provvedimento di custodia cautelare in carcere, a rimettere subito in libertà Francesco Prina.

La difesa

L’operaio forestale, finito per oltre una settimana a Badu ’e Carros, da subito aveva provato a collaborare con gli inquirenti, fornendo un alibi e rispondendo a tutte le domande del gip nell’udienza di convalida. Aveva raccontato di essersi preso due giorni di ferie da lavoro, come ogni anno per la festa di San Francesco di Lula, e di essere andato al santuario a cavallo ed essere rimasto là. Ha chiesto agli inquirenti di verificare e acquisire immagini e video sui social (anche delle tv locali) che lo ritraevano a Lula la mattina della rapina. Una versione che inizialmente non aveva convinto il giudice, perché la sua auto era stata chiaramente individuata dagli inquirenti come quella utilizzata dalla banda per la fuga. Adesso però è sopraggiunta la confessione del fratello, che scagiona l’operaio di Forestas.