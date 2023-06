Confesercenti: ecco la proposta per una nuova Ztl 

Una Ztl stagionale, infrasettimanale e con fascia oraria notturna. È ancora da perfezionare, ma verte attorno a questi indirizzi la proposta che la neonata associazione “Piazze aperte” intende sottoporre all’attenzione dell’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu. Nella sede della Confesercenti ieri si è svolta un’assemblea, non molto affollata a dire il vero, di operatori del centro per confrontarsi sulle criticità del provvedimento rispolverato dopo 17 anni di mancata applicazione. «Il centro rischia di morire - hanno lamentato - il cantiere di piazza Manno ci rende già difficilmente raggiungibili, attivare la Ztl significa isolarci».

«In molte città - ha spiegato il presidente di Confesercenti, Francesco Orrù - la Ztl viene sospesa da maggio a ottobre. Durante il resto dell’anno i varchi sono accesi il fine settimana, dalle 21 alle 3». Tra le esigenze manifestate, anche quella di tutelare le strutture ricettive. «Non è pensabile - hanno detto gli esercenti - far scappare i turisti con multe e sanzioni». Anche perché dal 2006, anno in cui è stata firmata la delibera che istituisce la Ztl «la conformazione del centro è cambiata - ha fatto notare il direttore dell’associazione, Salvatore Poddi - la presenza delle numerose strutture ricettive non può essere ignorata».

