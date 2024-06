Conferme, sorprese e novità (anche) nel parlamentino  

La nuova era comincia ufficialmente anche alla Municipalità di Pirri. L’ufficio elettorale centrale ha concluso il suo lavoro anche sui verbali che porta i 18 consiglieri più la presidente Maria Laura Manca) nell’aula al primo piano della sede di via Riva Villasanta.

La maggioranza di centrosinistra che sostiene la presidente Manca elegge 11 consiglieri: cinque del partito democratico (Fiorella Rita Carrus, Riccardo Cabras, Ornella Porcedda, Andrea Locci e Rita Piludu), tre dei Progressisti (Riccardo Dessì, Eugenio Spiga e Roberta Caschili), due di Alleanza Verdi Sinistra (Alessandro Murgia e Corrado Sorrentino), uno di Sinistra Futura (Emanuele Cioglia). In base ai ripescaggi che ci potranno essere per il Consiglio comunale lo scenario potrebbe cambiare: Corrado Sorrentino, se sarà confermato primo dei non letti tra le fila di Avs e il partito dovesse mandare un consigliere eletto in Giunta, potrebbe lasciare il banco di Pirri per sedersi su quello di Palazzo Bacaredda.

All’opposizione, invece, vanno 8 consiglieri: si tratta del candidato alla guida della Municipalità per il centrodestra, Francesco Ciaramella, quindi Marco Fanari, Sandro Cannas, Luca Tinti e Melania Sechi (FdI), Sabrina Mattu e Christian Uber Cara (Alleanza Sardegna) e Alessandro Vincis (FI). ( ma. mad. )

