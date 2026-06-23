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Musei.
24 giugno 2026 alle 00:57

Conferme e new entry nella Giunta Sais 

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Il sindaco confermato alla guida del Comune di Musei, Sasha Sais, ha formato la nuova Giunta comunale e ha distribuito le quattro cariche assessoriali in seno al Consiglio comunale. Lo ha fatto durante la seduta dell'assemblea tenutasi lunedì sera nei locali dell'aula consiliare di villa Asquer.
La novità più importante riguarda la carica di vice sindaco, che passa da Silvio Usai a
Marco Todde: quest'ultimo, il più votato tra i consiglieri, ricoprirà anche la carica di assessore ai Lavori pubblici, che ricopriva anche nella passata consiliatura. Silvio Usai è stato confermato all'assessorato alla Cultura e agli Spettacoli così come è stataconfermata ai Servizi Sociali, Alessandra Murru. Si cambia invece, nell’assessorato all'Urbanistica e al Patrimonio, che passa da Severino Pinna a Germano Pireddu, risultato tra i più votati. Così la nuova Giunta comunale è cosa fatta. Sais ha distribuito le cariche tenendo conto dei consiglieri che hanno raccolto più preferenze. «Ora gli assessori lavoreranno mettendosi a disposizione della nostra comunità», ha detto il primo cittadino.
Nella stessa seduta del Consiglio, il sindaco ha anche prestato il proprio giuramento e si provveduto a eleggere per la prima volta il presidente del Consiglio comunale e il suo vice. La scelta è ricaduta rispettivamente su Riccardo Franzina e Eleonora Bernardini.

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