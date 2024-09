Conferme da Tempio, Budoni e Ossese 

Al via del campionato, pronostici della viglia confermati. Una sola gara fa poco testo, tuttavia cominciare come si deve infonde convinzione nei propri mezzi: le grandi favorite della vigilia partono col piede giusto in Eccellenza e nei due gironi di Promozione incamerando i primi tre punti del torneo in attesa di conferme tra pochi giorni, quando si scenderà in campo per la seconda giornata. Nel massimo torneo regionale bene Budoni e Ossese, possibili protagoniste della lotta per salire in Serie D assieme al Tempio; un gradino più giù ottimo sprint nel girone A per le cagliaritane Atletico e Cus, per le retrocesse Guspini, Tharros e Villacidrese, per il Castiadas e il Tortolì; nel gruppo B mantengono le aspettative Bonorva (parecchio rinforzatosi in estate), Usinese e Arzachena, coi galluresi neo promossi che promettono di lottare per le posizioni di testa sino alla fine.

L’Eccellenza si conferma campionato di alto livello, dove nessun risultato è scontato e anche le più titolate dovranno fare attenzione a ogni avversaria. L’ha capito subito il Monastir che, abbattuti tanti record la scorsa stagione e promossa senza patemi (è data tra le più forti da un tecnico esperto come Virgilio Perra), ha sprecato tanto col Taloro e si è fatto raggiungere perdendo la possibilità di conquistare il successo: tutta esperienza. Ottima e non scontata la vittoria dell’Iglesias sul campo del San Teodoro grazie al solito Illario, cade a Ghilarza invece il Villasimius sorpresa dell’ultimo torneo. Il Budoni passa a Carbonia ma i minerari non sfigurano davanti a una squadra costruita per tornare subito in quarta categoria, mentre l’Alghero (ripescato) fa capire di che pasta è fatto espugnando Calangianus. Benissimo il Tempio, che conquista tre punti nel difficilissimo campo della Nuorese e si propone subito come protagonista della stagione. Entusiasmante il match tra Ossese e Ferrini: vincono i padroni di casa, la cui rosa punta dritta al salto in D, ma i cagliaritani (passati in vantaggio) si confermano squadra tostissima. E domenica c’è Alghero-Ossese.

In Promozione l’Atletico Cagliari fa capire al neopromosso Uta quanto sarà complicato stare a galla (1-4 il finale), mentre il Sant’Elena comincia con un pari casalingo contro il Lanusei l’avventura da retrocessa e non incamera il bottino pieno come invece Guspini, Tharros e Villacidrese. Benissimo nell’altro girone l’Arzachena: la storia non mente, questo club merita palcoscenici ben più importanti. E gli smeraldini hanno messo subito in chiaro le proprie intenzioni col 5-0 all’Abbasanta.

RIPRODUZIONE RISERVATA