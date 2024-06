Confermati i sindaci uscenti 

Per la terza volta Guasila sceglie Paola Casula. La sindaca uscente è stata riconfermata a guida del paese: 819 preferenze, più 115 rispetto all’avversario Giantonio Orrù. Casula ha espresso grande soddisfazione per il risultato elettorale: «Non era una vittoria scontata perché Guasila è un contesto in cui si è sempre contraddistinta l’alternanza. Questo risultato porta con sé anche tanta responsabilità perché c’è ancora tanto da fare. Noi saremo l’amministrazione di tutti, anche di chi non ci ha scelto: li faremo ricredere nelle prossime occasioni».

Esterzili

Cinque anni dopo Esterzili sceglie ancora Renato Melis. Ingegnere, classe 1979, Melis ha ottenuto 279 preferenze, contro 130 voti della sfidante, Isabella Boi, avvocata, 53 anni, al suo esordio nella politica locale. «Sono molto soddisfatto», ha esordito il sindaco che perde tre consiglieri, Federico Olianas, Alessandro Depau e Ciro Deiana con lui nella scorsa consiliatura. Abbiamo fatto una campagna elettorale pulita, il gruppo ha messo davanti a tutto il programma e le idee». Isabella Boi siederà nei banchi dell’opposizione insieme a Gilda Dessì e Dario Deiana. «Sono pronta a lavorare da subito per l'interesse dell’intera comunità».

Genoni

Conferma a Genoni per il sindaco uscente Gianluca Serra e per la sua lista Santu Antine cui sono andati 312 voti su 369 schede. Appena 36 sono andati alla lista guidata da Benedetto “Genoni Futura”, pochi voti che hanno permesso però a Serra e al suo gruppo di non dover temere per il raggiungimento del quorum. Una vittoria forse scontata vista la presentazione proprio all’ultimo momento della seconda lista peraltro formata da volti nuovi e non poco noti in paese, quasi tutti militari.

Samatzai

Anche a Samatzai vince la continuità: con 530 voti totali si riconferma primo cittadino Enrico Cocco. «Sono molto emozionato e soddisfatto dell’esito di queste elezioni e della fiducia che i cittadini hanno riposto nel nostro gruppo. Abbiamo un’idea ben precisa di quello che sarà il nostro operato: completare un lavoro già avviato e mettere le basi per nuovi obiettivi». Nicola Piga è rimasto staccato di soli 48 voti: «Anche dall’opposizione continuerò a lavorare per il mio paese e la mia gente».

Serrenti

«Ora posso dire di essere ancora il sindaco di Serrenti». Pantaleo Talloru per brindare al mandato bis ha voluto aspettare la fine dello spoglio di ieri che si è concluso alle 18, ma già da sabato il risultato delle urna era chiaro, grazie a un’affluenza del 51 per cento aveva superato il quorum del 40, necessario per l’elezione valida.

Talloru, classe 1957, prof in pensione, non nasconde il suo stato d’animo: «Sino alla fine ho temuto l’astensionismo, anche se i cittadini ci hanno accolto da subito con affetto e stima».

Da amministratore esperto, ha atteso l’ufficialità per festeggiare: «Sono felice, non posso che ringraziare i miei concittadini per la fiducia che hanno riposto in me ancora una volta. Ci metteremo subito al lavoro per il bene di Serrenti”. E sui primi progetti ha le idee chiare: «In campagna elettorale, girando in lungo e in largo il paese, mi sembrava di essere in trincea, strade con cantieri aperti ovunque, in parte per l’impianto del gas e in parte per la fibra ottica. Ecco da qui si parte e in fretta. La Giunta? La scelta ricadrà su due criteri: competenza e consenso elettorale».

