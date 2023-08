Confermate le spese d’affitto dello sportello sanitario 

L’amministrazione comunale di Calasetta ha stabilito di continuare a farsi carico dei locali adibiti a sportello socio-sanitario dove, da qualche anno, ha sede l’ambulatorio utilizzato dai medici che fanno fronte alle esigenze dei cittadini.

Si tratta di uno spazio di fondamentale importanza in un periodo in cui troppo spesso l’assistenza sanitaria non è stata all’altezza delle esigenze dei cittadini (e ancora oggi la situazione non è del tutto ottimale, ma questo è un problema che riguarda l’intero Sulcis). Con una spesa stimata mensile di 300 euro, il Comune continuerà a farsi carico delle spese di mantenimento e di pulizia dell’ambulatorio situato nel lungomare Arenzano. (s. g.)

