Confermata l’educazione stradale a scuola 

Riparte l’educazione stradale nelle scuole quartesi. Il progetto, sperimentato nel 2022 e riproposto ogni anno, viene confermato anche per ottobre e novembre del prossimo anno scolastico. C’è il via libera della Giunta, su proposta dell’assessorato alla Viabilità guidato da Elisabetta Atzori, e ci sono anche le risorse a disposizione - poco più di 6mila euro - ricavate fra i proventi incassati dal Comune con le multe a carico degli automobilisti indisciplinati. Confermato il progetto Carreralonga, con cui viene previsto un supporto pedagogico all’assunzione di comportamenti stradali corretti per gli alunni fino alla scuola secondaria di primo grado, e un ulteriore percorso di educazione stradale - di 30 ore - curato dalla Polizia locale. Lezione teoriche, ma anche pratiche con tanto di simulatori di monopattino, moto, bici e auto, per insegnare ai più piccoli come comportarsi. E mini circuiti riprodotti fuori dalle scuole, con strisce pedonali, incroci, cartelli stradali da rispettare e mini piste ciclabili. Una sorta di prova generale per un futuro, neanche troppo lontano, quando saranno loro gli utenti della strada. In palio c’è anche il «patentino del buon cittadino». L’obiettivo - viene spiegato nella delibera - è «contribuire, attraverso l’educazione stradale, al processo di formazione dei bambini». (f. l.)

